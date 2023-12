Sala w Białym Spichlerzu w Słupsku pękała w szwach. Film o Janie Maziejuku na dniach trafi do internetu

- Ten film pokazuje pana Jana Maziejuka takiego, jakim jest - skromnego, dowcipnego, życzliwego, pracowitego, oddanego swojej pracy i pasji - mówiła obecna na premierze prezydent Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka. Podobne opinie wyrażali inni goście. Wiele ciepłych słów o fotoreporterze, który za życia stał się legendą, a także o filmie, padło z ust Marzenny Mazur, dyrektor Muzeum Pomorza Środkowego, Marka Biernackiego, kierownika słupskiej delegatury Urzędu Marszałkowskiego, Tomasza Urbaniaka, pasjonata historii lokalnej i wielu innych osób. Słuchał tych peanów na swoją cześć nie tylko pan Jan, ale i jego licznie przybyła rodzina.

Film dokumentalny "Pan Janek - fotoreporter" stworzyli Anna Czerny-Marecka i Stanisław Balcerzak. Trwa on około 55 minut i opowiada o zawodowych przygodach fotoreportera od momentu, kiedy jako młody chłopak przybył z Podlasia na Pomorze, do przejścia na emeryturę i zaangażowanie się w dokumentowanie historii i codziennego życia regionu. Jest to film, w którym nie brakuje emocji, bywa zabawnie, ale i wzruszająco. Z ekranu mówi do widzów sam pan Jan Maziejuk, a także jego żona Alicja, dziennikarze Jolanta Nitkowska-Węglasz, Konrad Remelski i Marcin Barnowski, bibliotekarka Danuta Sroka, dokumentalistka Czesława Długoszek, fotoreporter Sławomir Żabicki, fotograf Czesław Cekała.