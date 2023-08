Saperzy w akcji na plaży w Ustce. Z morza wyłowiono puszki po zużytych minach dymnych

Urząd Morski w Gdyni informuje, że przedmioty, które zauważono około 40 metrów od linii brzegowej nie stwarzały żadnego zagrożenia dla otoczenia. Ze zgłoszenia, które dotarło do służb wynikało, że mogą to być beczki z chemikaliami. Ostatecznie okazało się, że są to puszki po zużytych minach dymnych.

- Specjaliści z Marynarki Wojennej usunęli obiekty, które okazały się zużytymi minami dymnymi, które nie stanowiły zagrożenia wybuchem. Żadne działania – akcja neutralizacji czy detonacji - nie były prowadzone. Obiekty zostały wywiezione do utylizacji drogą lądową – przekazał „Głosowi” Urząd Morski w Gdyni.

W akcji uczestniczył również zespół saperów z Elbląga. Znalezione obiekty nie były pozostałościami z czasów drugiej wojny światowej, tylko przedmiotami współczesnymi. Na czas prowadzenia akcji został zamknięty jeden z fragmentów plaży. Działaniom specjalistów z Marynarki Wojennej asystowała policja.