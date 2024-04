W Słupsku zagubiona i zmarznięta starsza pani wróciła do domu dzięki opasce na ręce Magdalena Olechnowicz

KMP Słupsk

Zwykła opaska na rękę z informacją na temat schorzenia i numer kontaktowy do opiekuna wystarczyły, aby kobieta, która zgubiła się na ulicach Słupska mogła szybko wrócić pod opiekę rodziny. Policjanci poinformowani przez przechodnia, który zwrócił uwagę na zmarzniętą starszą kobietę skontaktowali się z jej synem, który odebrał swoją mamę całą i zdrową, a następnie odwiózł do domu. Jeżeli opiekujemy się osobą z demencją lub innym poważnym schorzeniem zadbajmy o to, aby cały czas była wyposażona w informacje dotyczące imienia i nazwiska, numeru kontaktowego do opiekuna, czy innych danych, które ułatwią ustalenie tożsamości lub kontakt z rodziną.