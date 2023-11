Seniorze, nie daj się oszukać! Policjanci i pracownicy ZUS w miasteckiej bibliotece (WIDEO) Sylwia Lis

Miasteccy policjanci zwrócili się z apelem do seniorów i zorganizowali w bibliotece specjalne spotkanie. Apel dotyczy oszustów oraz ich różnych metod jakie wykorzystują by w szukać osoby starsze. Przestępcy nie mają skrupułów i wykorzystują coraz to nowsze metody i sposoby, by wzbogacić się cudzym kosztem - mówią funkcjonariusze. Policjanci i pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przestrzegają przed wciąż skutecznymi metodami działania naciągaczy.