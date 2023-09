Skatepark w Miastku to strzał w dziesiątkę. Plac roi się od zadowolonych dzieci (WIDEO)

Budowa skateparku

Skatepark powstał na placu rekreacyjnym „kaczy dołek” w miejscu m.in. dawnego kortu tenisowego. Jego wymiary to: 58 na 28 metrów. Przeznaczony jest do jazdy na deskorolkach, rolkach, hulajnogach i rowerach typu BMX. Jego elementy to: minirampa, funbox, poręcz, grindbox, zestaw quarter pipe z bank ramp, wulkan, manual pad i bowl. Do tego wykonane zostaną: stojaki na rowery, stacja rowerowa, ławki, ciągi piesze. Oczywiście cały jest oświetlony.

Koszt prac wyniósł prawie 1 mln 149 tys. zł. Gmina Miastko na ten cel dostała ponad milion złotych z Polskiego Ładu.