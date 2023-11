Skażona woda w Mądrzechowie w gminie Bytów. Nie nadaje się do picia i mycia (WIDEO)

Od minionego wtorku mieszkańcy podbytowskiego Mądrzechowa nie mogą korzystać z wody. W wodzie z wodociągu publicznego w Mądrzechowie stwierdzono zanieczyszczenie mikrobiologiczne - bakterie grupy coli.

Bytowski sanepid wydał pilny komunikat, a Eugeniusz Wiatrowski, sołtys wsi wysłał blisko 300 wiadomości do mieszkańców z ostrzeżeniem.

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody z wodociągu publicznego Mądrzechowo gm. Bytów stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi - czytamy w pilnym komunikacie. - W związku z powyższym konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek: woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowania posiłków, nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania. Woda nie nadaję się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień i może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC.