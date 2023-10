Śledztwo w sprawie zabójstwa w Kobylnicy trwa. Prokurator przesłuchał świadków. Czeka na opinie biegłych

Do tragedii doszło we wtorek, 25 lipca, w podsłupskiej Kobylnicy na niewielkim osiedlu deweloperskim. Ciało żony i syna odnalazł mężczyzna po powrocie z pracy.

Jak informował wówczas mł. asp. Jakub Bagiński, oficer prasowy KMP w Słupsku, zgłoszenie policja otrzymała po godzinie 15.

- Otrzymaliśmy zgłoszenie o odnalezieniu w jednym z domów w Kobylnicy dwóch ciał przez jednego z domowników, który wrócił do miejsca swojego zamieszkania. Na miejsce od razu pojechali policjanci, którzy pod nadzorem prokuratora prowadzą czynności procesowe. Mundurowi przy udziale techników z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku wykonują oględziny, sporządzają dokumentację fotograficzną i zabezpieczają ślady, na podstawie których będą ustalać dokładne okoliczności tego tragicznego zdarzenia - informował młodszy aspirant Jakub Bagiński, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Słupsku.

Śledztwo w kierunku zabójstwa obu osób wszczęła Prokuratura Rejonowa w Słupsku, jednak przejęła je Prokuratura Okręgowa w Słupsku. Jak początkowo mówiła prokurator Justyna Dylewska z Prokuratury Rejonowej, brano pod uwagę dwa scenariusze. Mogło to być zarówno zabójstwo obu osób, jak i inna wersja, która zakładała, że matka najpierw zabiła dziecko, a potem popełniła samobójstwo. Sekcja zwłok zapewne wyjaśniła te wątpliwości, jednak - jak nam potem powiedziała prokurator - dla dobra śledztwa - nie ujawni więcej informacji.