Słupscy policjanci zatrzymali złodzieja rowerów. Wpadł podczas rutynowej kontroli

Funkcjonariusze drogówki zatrzymali rowerzystę, aby sprawdzić stan jego trzeźwości oraz skontrolować jego pojazd. 25-letni mężczyzna trzeźwy był, ale sprawdzenie przez policjantów numerów seryjnych roweru w policyjnej bazie danych pokazało, że jednoślad został niedawno skradziony na terenie Ustki.

- Dodatkowo, po sprawdzeniu rowerzysty w policyjnym systemie okazało się, że 25-latek jest poszukiwany przez policjantów z województwa dolnośląskiego w związku z innymi kradzieżami rowerów, do których dochodziło w tym rejonie – informuje Jakub Bagiński, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Słupsku. - Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do komendy, gdzie policjanci prowadzili z nim dalsze czynności procesowe.

Rower o wartości 3500 złotych ma niedługo wrócić do swojego właściciela. 25-latek odpowie za popełnione przestępstwa, za co grozi mu kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.