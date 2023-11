Słupsk z 2012 roku na zdjęciach Google Street View. Zobacz jak wyglądał Słupsk dekadę temu (zdjęcia)

Samochód Google Street View na głównych ulicach Słupska. Jak wyglądało wtedy miasto?

Samochód Google street vieew jeżdżąc po ulicach miast wykonuje setki tysięcy zdjęć obiektów, ulic robiąc tak zwane wirtualne spacery po ulicach miast w bardzo wielu zakątkach całego świata. W ten sposób, nie ruszając się z domu możemy zwiedzić nie tylko takie miasta jak Londyn, Paryż, Tokio, Sydney czy Nowy Jork ale również mniejsze miasta - takie jak choćby nasz rodzimy Słupsk, Ustka, Bytów czy Koszalin. Zdjęcia te wykonywane są co kilka lat co pozwala w pewnym interwale czasowym zobaczyć i porównać jak zmieniały się miasta na przestrzeni lat. Tak też jest ze Słupskiem. Dzięki zdjęciom zrobionym przez samochód Google zobaczyć możemy między innymi, które ulice były wówczas remontowane. Zobaczymy między innymi budowę akwaparku czy to jak powstawała obwodnica Słupska.

Co to jest Google Street View?

Google Street View to przydatna usługa w Mapach Google. Możemy dokładnie zobaczyć miejsce, do którego chcemy trafić, aby szybciej je rozpoznać, kiedy zbliżymy się do miejsca. Ale to także kopalnia wiedzy o tym, jak w ostatnich latach zmieniło się miasto i jego mieszkańcy.