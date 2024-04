Słupsk zdobył dofinansowanie na wsparcie edukacji uczniów

Chodzi m.in. o zapewnienie niezbędnej pomocy pedagogicznej, psychologicznej, zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, integrację uczniów z różnych środowisk, prowadzoną także we współpracy z rodzicami/opiekunami, doposażenia oraz wyposażenia sal lekcyjnych, wdrożenia systemu edukacji włączającej w jednostkach edukacyjnych z wykorzystaniem potencjału Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Łączne wydatki w tym projekcie wynoszą 9 611 804,31 zł, z czego otrzymane dofinansowanie to 9 131 214,09 zł.

Słupski samorząd, w partnerstwie z firmą DC Doradztwo-Consulting, otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza 2021-2027 na realizację projektu pn. „Pozytywnie włączeni – kompleksowy system wdrażania edukacji włączającej w słupskich szkołach”.

W projekcie weźmie udział 20 szkół prowadzonych przez Miasto Słupsk.

Edukacja włączająca to takie podejście do kształcenia i wychowania, które ma na celu zwiększenie szans edukacyjnych wszystkich uczących się osób poprzez stworzenie im warunków do rozwijania indywidualnego potencjału. Dzięki temu możliwe jest pełne włączenie tych osób w życie społeczne.