Słupska policja podsumowała wakacje na drogach w regionie. Więcej kontroli, mniej pijanych kierowców

Niestety wzrosła (nieznacznie) liczba wypadków i kolizji– tych było 462, czyli o 22 więcej niż przed rokiem.

- Niestety w tym czasie dochodziło również do najtragiczniejszych w skutkach zdarzeń. W lipcu i sierpniu tego roku na drogach naszego powiatu doszło do takiej samej liczby śmiertelnych wypadków jak w roku ubiegłym – 3 – dodaje Bagiński.

Policja podaje, że w lipcu i sierpniu funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku prowadzili różnego rodzaju akcje, działania i spotkania profilaktyczne, które miały zwrócić uwagę wszystkich uczestników ruchu drogowego na występujące na drogach zagrożenia.

- Mundurowi byli zapraszani na obozy, kolonie i półkolonie, na których omawiali tematykę bezpieczeństwa pieszych i przygotowywali najmłodszych do powrotu do szkoły. Zwracali uwagę, że odpowiedzialność na drodze musi obowiązywać przez cały rok bez względu na to, czy jesteśmy w okolicach swojego domu, na wakacjach czy w drodze do szkoły – wymienia Bagiński.