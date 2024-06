Słupska policja poszukuje zaginionego nastolatka

- Policjanci z Komisariatu Policji II w Słupsku prowadzą poszukiwania opiekuńcze w związku z samowolnym oddaleniem się z domu 16-letniego Igora Wolskiego, który 11 czerwca 2024 roku około godziny 15 wyszedł z miejsca zamieszkania we Wrześciu w gminie Redzikowo i udał się najprawdopodobniej w kierunku Słupska. 16-latek do chwili obecnej nie wrócił do domu oraz nie nawiązał kontaktu z rodziną – informuje mł. asp. Jakub Bagiński, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Słupsku.

Rysopis nastolatka:

- wzrost około173 cm

- szczupła budowa ciała

- włosy ciemne, krótkie, proste

- oczy piwne

- twarz okrągła

- nos prosty

- nie posiada zarostu

- w chwili wyjścia z domu ubrany najprawdopodobniej w jasną bluzę z kapturem

Dotychczasowe próby skontaktowania się rodziny z Igorem Wolskim nie przyniosły żadnego efektu. Wszystkie osoby, które widziały lub wiedzą, gdzie może przebywać Igor Wolski, proszone są o kontakt z policjantami pod numerem telefonu 47 74 20 111, 47 74 20 100, 47 74 20 545, lub pod numerem alarmowym 112.