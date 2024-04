Słupski klub MMATALEO zaprasza na darmowe zajęcia

Trwają zapisy na darmowe zajęcia do grupy „JUNIOR” (9-14lat) oraz treningi boksu dla studentów a jest to możliwe dzięki współpracy z Uniwersytetem Pomorskim w Słupsku. Ilość miejsc jest ograniczona. Zajęcia realizowane są w ramach projektu pn.: "Społeczna odpowiedzialność - oddziaływanie regionalnych uczelni wyższych jako czynnika stymulującego międzypokoleniową aktywność społeczną - Uniwersytet Aktywny 5 plus" finansowanego z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.