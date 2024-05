Słupski „Mechanik” z nowym partnerem. Specjaliści z firmy Ulenberg pomogą w kształceniu uczniów

- Uczniowie poznają nowoczesny sprzęt, odbędą profesjonalne praktyki w rzeczywistych warunkach i otrzymają szansę na pracę. Nasza hala napraw może naprawiać nawet 30 kombajnów naraz. Potencjał jest niesamowity – twierdzi prezes firmy Ulenberg, Andrzej Przepiórka.

Firma stawia na rolnictwo precyzyjne. Z nowoczesnymi rozwiązaniami stosowanymi w branży mają się także zapoznać uczniowie.

- Rolnictwo precyzyjne to temat prosty, ale niepraktykowany zbyt często. Jeśli chodzi o średni wiek rolnika – jest on dosyć duży. Skoro my odbijamy się od tych osób, które twierdzą, że nie nauczą się już niczego nowego, to działamy z ich dziećmi. Zaczęliśmy współpracę ze szkołami. Bardzo fajnie to wychodzi, bo uczniowie są tym bardzo zainteresowani, bardzo szybko się uczą. Rolnictwo precyzyjne ma przede wszystkim wymiar ekonomiczny – mamy zaoszczędzone pieniądze, czas. Ograniczamy nawozy, środki ochrony roślin – dbamy o klimat, zużywamy mniej wody. Prowadzenie prac precyzyjnych wpływa też na oszczędność paliwa – tłumaczy Łukasz Nalewajko, kierownik ds. rolnictwa precyzyjnego w firmie Ulenberg.