Słupski ratusz czeka na wnioski ws. planu zagospodarowania „Kwartał Milenium” Wojciech Frelichowski

Wizualizacja inwestycji, która ma powstać w miejscu obecnego budynku po kinie Milenium. PBPA

Urząd Miejski w Słupsku przystąpił do opracowywania nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kwartał Milenium”. Urząd zaprasza mieszkańców do składania uwag i wniosków do tego planu.