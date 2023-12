Słupski sanepid zważył szkolne plecaki. Niektóre dzieci wciąż dźwigają zbyt ciężkie tornistry

- Trudno czasem skontrolować to, co syn zabiera do szkoły – rano każdy martwi się, żeby zdążyć do pracy, na autobus. Oczywiście, że czasem zabiera coś, co nie jest książką albo zeszytem, np. klocki lego. Wszystko pakuje sam, rano wkładam mu tylko kanapki. Na ciężar plecaka nigdy się nie skarżył. Sporym ułatwieniem jest to, że wiele rzeczy może zostawić w szkole i nie dźwigać ich z powrotem do domu – mówi pani Aneta spod Słupska, mama Pawła.