Słupskie skrzyżowanie w oku kamer. Nowe fotorejestratory wyłapią przejazd na czerwonym świetle

Kamery nie wyłapią przekroczeń prędkości, ale zarejestrują przejazdy na czerwonym świetle. W założeniu ma być zatem bezpieczniej – na ruchliwym skrzyżowaniu dochodziło w przeszłości do kolizji i stłuczek. System ruszy pełną parą po okresie testów, jeśli te przebiegną prawidłowo. Pierwsze naruszenia system zarejestruje zatem być może jeszcze w listopadzie.

- Prace związane z montażem i uruchomieniem tzw. systemu RedLight na skrzyżowaniu Wiejskiej i Garncarskiej są na ostatnim etapie. W ciągu najbliższych dni planowany jest odbiór urządzeń, w trakcie którego pracownicy CANARD [Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym – red.] sprawdzą czy system został zamontowany przez wykonawcę zgodnie z wymaganiami. Jeżeli odbiór systemu zakończy się wynikiem pozytywnym, zostanie on włączony w testowy tryb rejestracji naruszeń – informuje Główny Inspektorat Transportu Drogowego.

- Skrzyżowanie to będzie monitorowane przez 12 kamer. Działanie systemu opiera się na analizie obrazu nagrywanego przez zainstalowane na skrzyżowaniu kamery, które wykrywają jaki sygnał jest nadawany przez sygnalizator i rejestrują pojazdy, których kierujący nie stosują się do sygnalizacji świetlnej. Po zarejestrowaniu wykroczenia, materiał dowodowy w postaci serii zdjęć oraz dwóch materiałów filmowych, jest przesyłany do CANARD GITD. Na wykonanych zdjęciach oraz materiale filmowym zarejestrowany jest wizerunek kierującego, nr rejestracyjny pojazdu, jego przejazd przez skrzyżowanie z widocznym sygnalizatorem – podaje GITD.

Za zarejestrowane wykroczenia kierowcy karani będą mandatami.