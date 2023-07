Słupszczanin, który strzelał z balkonu, podejrzany o nielegalne posiadanie broni

Sytuacja była dynamiczna. Nikt nie wiedział, jaką broń ma mężczyzna, co jest powodem takiego zachowania, czy w mieszkaniu są inne osoby. Brano pod uwagę różne wersje, także targnięcie się na życie. W związku z tym, że mężczyzna zachowywał się nieracjonalnie, nie podjęto próby siłowego wejścia do mieszkania. Drzwi otworzyli poproszeni o pomoc strażacy.

- W mieszkaniu Michała T. policjanci zabezpieczyli 23 sztuki broni palnej alarmowej i amunicję, a także wiatrówki. Biegły z zakresu balistyki ustalił, że na posiadanie trzech sztuk broni palnej alarmowej oraz na amunicję do niej wymagane jest zezwolenie. Co do pozostałej broni wypowie się biegły, ponieważ potrzebna jest dogłębna analiza, czy nie została przerobiona – informuje Justyna Dylewska, zastępca słupskiego prokuratora rejonowego. - Michał T. został przesłuchany w charakterze podejrzanego. Przedstawiliśmy mu zarzut posiadania bez wymaganego zezwolenia broni palnej i amunicji. Podejrzany nie przyznał się i skorzystał z prawa odmowy wyjaśnień.

Wobec Michała T. zastosowano dozór policji z obowiązkowym stawianiem się w komisariacie dwa razy w tygodniu oraz zakaz opuszczania kraju z zatrzymaniem paszportu.

- Uznaliśmy, że te środki zapobiegawcze zabezpieczą prawidłowy przebieg śledztwa i będą wystarczające – mówi prokurator Justyna Dylewska.

Wstępnie ustalono, że podejrzany strzelał z broni hukowej. Czy tak było rzeczywiście, czy mierzył do kogoś, czy tylko chciał narobić huku i wystraszyć sąsiadów – wyjaśni śledztwo. Zostaną przesłuchani świadkowie, a powołany biegły sporządzi opinię na temat broni.