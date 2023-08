Smaczne wege dla każdego. 28. Kuchnia Społeczna w Słupsku

Jak informują organizatorzy, czyli Słupski Ośrodek Kultury, ideą Kuchni Społecznej jest dzielenie się roślinnymi specjałami.

- Przynieś potrawę i częstuj się tym, co zgotowali inni! Jesteśmy ciekawi, co wegańskiego podjadacie i chcemy, żebyście wypróbowali jak roślinnie jedzą inni – zaprasza SOK. - Jeśli nie zdążycie niczego przyrządzić - to też możecie się najeść! Wystarczy dorzucić do puszki 20 zł na wsparcie zwierząt pod opieką Dzikiego Azylu z Kobylnicy i... jeść do woli.

Zasady są proste:

- potrawa musi być wegańska, tzn. bez produktów pochodzenia zwierzęcego: bez mięsa, również bez ryb, owoców morza, skorupiaków, produktów pochodzenia odzwierzęcego typu mleko i jego przetwory, jajka, sery, masło, niektóre margaryny (zawierają tłuszcze zwierzęce), miodu, żelatyny.

- musi być karteczka ze składem i oznaczeniem alergenów, tak, aby osoby uczulone na m.in. orzechy, soję, pszenicę, gluten, seler czy sezam, mogły bezpiecznie sięgnąć po jedzonko.