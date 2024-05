Nowa Rada Powiatu Bytowskiego zaprzysiężona. Leszek Waszkiewicz starostą!

Radny senior

Zgodnie z przepisami do czasu wyboru przewodniczącego pierwszą sesję otwiera i prowadzi radny senior, czyli najstarszy wiekiem radny nowej kadencji obecny na sesji. W przypadku rady powiatu był to Jerzy Barzowski. Następnie wszyscy radni (19 osób) otrzymali zaświadczenia i złożyli uroczyste ślubowanie.

Kolejne głosowanie dotyczyło wyboru wiceprzewodniczących. Zgłoszono kandydatury: Jacka Żmudy Trzebiatowskiego, Zbigniewa Dróżdż (Wspólnota Samorządowa) oraz Wojciecha Dudy PiS. Wybrano dwóch pierwszych. Co ciekawe, aż 8 głosów z 19. uznano za nieważne!

Do końca nie było wiadomo, czy radni jeszcze podczas tej sesji zajmą się wyborem starosty. Po kolejnej przerwie i negocjacjach WS i PL doszli do konsensusu.

Kandydaturę Leszka Waszkiewicza na starostę powiatu bytowskiego zgłosił Roman Zaborowski. - Nie znam lepszej osoby na to stanowisko - mówi Zaborowski. - Przez tyle lat wykazał się niesamowitą pracowitością i zaangażowaniem.

Aleksander Szopa z Miastka został natomiast wicestarostą.

W rezultacie Waszkiewicz zdobył 15 głosów za, 4 osoby zagłosowały na nie. Wszystko na to wskazuje, że byli to radni PiS. Jeszcze przed głosowanie Jerzy Barzowski próbował przekonać radnych, że to zły wybór.