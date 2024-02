Śmierć jak samotna nieznajoma. Nigdy nie otwiera drzwi

- W 2023 roku strażacy z państwowej i ochotniczej straży pożarnej na całym obszarze naszego działania, czyli w Słupsku i powiecie, pomagali policji 150 razy, a pogotowiu ratunkowemu 110 razy. Od początku tego roku policja potrzebowała nas 22 razy, a pogotowie 16 razy - wylicza mł. kpt. Piotr Basarab, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku. - Pomoc polegała głównie na mechanicznym dotarciu do mieszkań i domów. Różnymi sposobami. Przez uchylone okna za pomocą drabin oraz wejściami głównymi lub pobocznymi, poprzez siłowe otwarcie drzwi. Sytuacje są różne - podejrzenie zgonu, zasłabnięcie, brak kontaktu z osobami zamieszkałymi w mieszkaniu bądź w budynku, osoby niepełnosprawne, osoby po spożyciu alkoholu. Zdarzały się zatrzaśnięcia dzieci przez nieuwagę i brak kluczy czy po prostu zagubienie kluczy i brak możliwości dostania się do własnego mieszkania. Wiele przypadków to puste mieszkania. Po prostu właściciele wyjeżdżali na wycieczki, do pracy, do znajomych i nie informowali sąsiadów o opuszczeniu mieszkania. Jednak większość tych interwencji to pomoc chorym i ludziom z trudnościami w poruszaniu się. Było bardzo wiele przypadków zgonów. Zgłoszenia tego typu mamy głównie od rodzin, sąsiadów, od policji lub pogotowia ratunkowego. I otwieramy drzwi w obecności innych służb. Wyjątkiem są sytuacje ratowania życia, gdy ktoś krzyczy o pomoc. Wtedy wchodzimy sami.