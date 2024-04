Proces o zabójstwo opóźniony. Zmiana składu sędziowskiego w Sądzie Okręgowym w Słupsku

W sprawie oskarża Prokuratura Rejonowa w Słupsku, która zarzuca 24-letniemu obecnie Adamowi W. ze Słupska zabójstwo z zamiarem bezpośrednim 59-letniego słupszczanina.

Do zbrodni doszło w nocy z 11 na 12 września 2023 roku w mieszkaniu przy ulicy Poniatowskiego w Słupsku. Lokatorem był brat właścicielki – 59-letni Leszek W. Kobieta natomiast mieszka w innym mieście. W czasie imprezy alkoholowej, na której było kilka osób, doszło do kłótni i awantury z rękoczynami. Około północy Adam W. zadał silny cios nożem w brzuch Leszkowi W., pozostawiając narzędzie zbrodni w ciele pokrzywdzonego. O godzinie 6.30 sam wezwał policję, informując, że popełnił przestępstwo.

Adam W. został zatrzymany, a razem z nim do wyjaśnienia także kobieta i mężczyzna, którzy przebywali w mieszkaniu. Osoby te miały około 3 promili alkoholu w organizmie. Po wytrzeźwieniu i przesłuchaniu zostały zwolnione. Są świadkami w tej sprawie. Narzędzie zbrodni zabezpieczono do badań. Podejrzany o zabójstwo Adam W. został aresztowany na trzy miesiące. W czasie śledztwa przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia.