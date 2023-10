Sobota, więc adoptuj kota! W Słupsku na dom czeka ponad setka uroczych mruczków

Jeżeli ktoś właśnie rozważa adopcję czworonożnego przyjaciela - kota, czy też psa, to ten weekend jest doskonała okazją do realizacji przedsięwzięcia. W sobotę, 21 października, słupskie Schronisko dla Zwierząt organizuje Dzień Adopcji Kota. Czynne będzie w godzinach 11-14. W tym czasie można przyjść, pobawić się z kotami, a może znajdzie się wśród mruczków ten jedyny, do którego zapałasz ogromna miłością. Z kolei w niedzielę, 22 października, dzień otwarty w schronisku. O godzinie 11 można przyjść i wyjść na spacer z pieskiem.

- Październik od wielu lat jest dla nas miesiącem zwierząt. Choć przekornie to najczęściej chyba właśnie w tym miesiącu w roku mamy największą liczbę zwierząt, najwięcej telefonów o chęci oddania swojego pupila lub podrzuceń czy zwrotów z adopcji, ale my się nie poddajemy! Nie możemy... - mówią wolontariusze ze słupskiego schroniska. - I to właśnie dla was w najbliższy weekend organizujemy koią sobotę i dzień otwarty. W sobotę możecie Państwo przyjść do naszych mruczków - pobawić się z nimi, miło spędzić czas i przede wszystkim adoptować zwierzaka. Do tego będzie wam potrzebna: ankieta przedadopcyjna, kontener do bezpiecznego transportu zwierzaka, dowód osobisty i symboliczna opłata adopcyjna - mówią wolontariusze. - Zaś w niedzielę prawie wszystkie nasze czworonogi będą czekać na długi i wyśmienity spacerek z wami obfity w czułości, zmęczenie i pewnie u wielu głaski i mizianie.

Zapraszamy! W weekend schronisko stoi dla Państwa otworem.