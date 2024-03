Spieszyli się, teraz pójdą piechotą. Policjanci z Bytowa zatrzymali prawo jazdy piratom drogowym

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to narzędzie, które ma pomóc społeczeństwu w komunikacji z policjantami w zwalczaniu różnych zagrożeń. Każde zgłoszenie naniesione na KMZB jest szczegółowo weryfikowane przez policjantów.

- W sobotę w związku ze zgłoszeniami w KMZB, policjanci Wydziału Ruchu Drogowego nadzorowali drogę wojewódzką numer 228 w gminie Parchowo. Bytowscy mundurowi przed godziną 15 zatrzymali do kontroli drogowej 35-letniego kierującego skodą w związku z przekroczeniem dopuszczalnej prędkości o 79 km/h. Około godziny 15:30 zatrzymany do kontroli został natomiast 53-letni kierowca forda, który kierował pojazdem z prędkością 96 km/h, przy obowiązującym ograniczeniu w obszarze zabudowanym do 40 km/h. Na obu mieszkańców gminy Stężyca mundurowi nałożyli mandaty karne i 15 punktów karnych oraz zatrzymali im prawo jazdy na okres trzech miesięcy - mówi mł. asp. Damian Chamier Gliszczyński, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Bytowie