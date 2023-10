Śpijcie aniołki. Pogrzeb dzieci utraconych na Nowym Cmentarzu w Słupsku

- Niestety, przypadki śmierci dziecka w łonie matki zdarzają się. Na naszym oddziale przeżywamy takie trudne momenty z naszymi pacjentkami i ich rodzinami – przyznaje Małgorzata Czyczyn-Egird, położna oddziałowa na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym słupskiego szpitala. – Zawsze wtedy wspieramy rodziców, nie tylko dobrym słowem, ale też wiedzą. Personel medyczny oddziału, pedagog i psycholog proponują profesjonalną pomoc. Staramy się otoczyć opiekę pacjentkę i jej rodzinę, wskazujemy miejsca, gdzie można uzyskać pomoc, a ponadto nasz personel we wrześniu przeszedł szkolenie w zakresie wspierania rodziców po stracie dziecka.

Najpierw w kościele pw. św. Maksymiliana Kolbego odprawiona została msza, potem odbyły się uroczystości na Nowym Cmentarzu. Pomnik dzieci utraconych to mosiężne dwie postacie - kobiety i mężczyzny. Kobieta trzyma maskotkę w kształcie misia. Na tablicy nagrobkowej zamiast imion i nazwisk napis "Dzieci utracone 2022-2023" i krótka sentencja "Spij aniołku". Zamiast trumien - jedna wspólna biała urna. A w niej prochy 127 dzieci, którym nie dane było przyjść na świat. To dzieci, które umarły w wyniku poronienia w oddziale ginekologiczno-położniczym szpitala w Słupsku w ciągu ostatnich kilku miesięcy.

Oddział Ginekologiczno-Położniczy, wspierając rodziców po stracie, ściśle współpracuje z fundacją Tęczowy Kocyk, z Holistycznym Centrum Wsparcia po Stracie eMOCja, hospicjum Pomorze Dzieciom, Hospicjum Prenatalnym Tulipani.

Utrata dziecka nienarodzonego to bardzo trudne przeżycie dla całej rodziny.

- Modlimy się w intencji rodziców opłakujących swoje dzieci i polecamy je opiece Jezusa Chrystusa, który umarł za wszystkich ludzi - mówił ksiądz Dawid Andryszczak, który jest diecezjalnym duszpasterzem chorych oraz kapelanem szpitala w Słupsku.

Rzadko na pogrzeb przychodzą rodzice tych dzieci. Zapewne część rodziców opłakuje stratę w domu, w czterech ścianach, a część nawet nie wie, że takie pochówki się odbywają. Książ Andryszczak, będąc blisko chorych, często jest świadkiem tragedii, które przeżywają kobiety tracące dzieci.

- Pogrzeb ma na celu uszanować dzieci, które urodziły się martwe. Jest to podstawowa sprawiedliwość wobec człowieka, który się począł, którego życie już się rozpoczęło, a jednocześnie zakończyło się przed urodzeniem. Oddajemy cześć tym osobom, które się jeszcze nie urodziły, ale chcemy również pomóc rodzicom przeżywającym dramat straty swojego dziecka. Jest to zawsze ogromny ból zarówno dla mamy jak i dla taty. Wiele jest takich sytuacji. Na skutek poronienia na różnych etapach ciąży rodzice decydują się na pochowanie swojego dziecka i sami dokonują tego aktu. Jeśli jednak z różnych powodów nie chcą tego uczynić, wtedy taki obowiązek spoczywa na samorządach. Są procedury, które mówią, że należy tego dokonać i jak należy to zrobić.