Spółdzielnia Socjalna „Drabina” z nagrodą za zatrudnianie wykluczonych

Działająca w Ustce i Słupsku Spółdzielnia Socjalna Drabina została wyróżniona nagrodą marszałka województwa pomorskiego w konkursie Pomorskie dla Seniorów w kategorii "Pracodawca przyjazny Seniorom".

- W imieniu marszałka wyróżnienie wręczyła Danuta Wawrowska, radna Sejmiku Województwa Pomorskiego. Uroczystość odbyła się we wtorek 26 września w Urzędzie Miasta Ustka. Nagrodę odebrały prezes spółdzielni Agnieszka Hrywniak oraz wiceprezes Joanna Lecka – informuje Eliza Mordal, rzeczniczka usteckiego ratusza.

„Drabina” to przedsiębiorstwo społeczne. Spółdzielnia socjalna, która jest pracodawcą dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności absolwentów Centrum Integracji Społecznej w Ustce i Słupsku. Głównym przedmiotem jej działalności jest utrzymanie terenów zielonych, usługi porządkowe, konserwatorskie, czy remontowo-budowlane.

Od początku istnienia „Drabina” wspiera osoby, które z różnych powodów nie są w stanie odnaleźć się na otwartym rynku pracy, głównie z powodu wielu ograniczeń, które uniemożliwiają im podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia. Sporo z nich to osoby po 50 roku życia, z przerwą w zatrudnieniu. Praca w spółdzielni przyczynia się też do polepszenia sytuacji przyszłych emerytów, którzy mają możliwość wypracowania lat do emerytury.

Spółdzielnia również pozyskuje środki na zatrudnienie nowych osób oraz na wsparcie już istniejących miejsc pracy. "Drabina" działa we wspólnym projekcie Ustki z Usteckim Uniwersytetem Trzeciego Wieku „Żyj kolorowo” na rzecz seniorów. W programie realizuje zadania „złotej rączki”. To drobne naprawy, konserwacje, remonty w miejscu zamieszkania osoby starszej, czy niepełnosprawnej.