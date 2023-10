Starszy mężczyzna usiłował łapać „stopa”. Senior trafił na komendę Sylwia Lis

Mężczyzną zaopiekowali się policjanci. Archiwum

Zaniepokojona kobieta przyjechała do bytowskiej komendy z 84-letnim mężczyzną. Przekazała, że zatrzymał jej pojazd przy jednej z bytowskich ulic i poprosił o podwózkę. Wzbudziło to jednak jej podejrzenia, gdyż wskazana miejscowość była w zupełnie innym kierunku. Okazało się, że senior cierpi na demencję i alzheimera, a swój adres i telefon do żony miał zapisany na kartce w etui dokumentów. Policjanci otoczyli opieką starszego mężczyznę i bezpiecznie przewieźli go do miejsca zamieszkania.