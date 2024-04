Stracili pracę przez "Lisią Kępę"? Zwolniono nadleśniczych w Bytowie i Osusznicy

Po odwołaniu dotychczasowych dyrektorów trzech Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych - w Pile, Szczecinie i Szczecinku, dyrektor generalny Lasów Państwowych Witold Koss powołał do pełnienia obowiązków nowych zwierzchników tych jednostek.

W tej ostatniej placówce dyrektorem został Jarosław Czarnecki. Do tej pory Czarnecki był inżynierem nadzoru w Nadleśnictwie Miastko. Wcześniej przez szereg lat był zastępcą nadleśniczego i nadleśniczym Nadleśnictwa Osusznica w powiecie bytowskim.

Jarosław Czarnecki ostro wziął się do pracy. Jakie podejmie pierwsze decyzje? Co jest wyzwaniem?

- Wyzwaniem jest przekonanie społeczeństwa, że leśnictwo jest zdolne i ma możliwości do czynnego udziału w ochronie przyrody i środowiska bez rezygnacji ze swojej roli gospodarczej czyli źródła surowca dla przemysłu drzewnego - wyjaśnia Czarnecki. - Wiem, że to możliwe, ponieważ niektóre aspekty naszej pracy nie są powszechnie znane.

A co należy natychmiast zmienić? - I to jest pytanie. Wystarczy, przy okazji realizacji funkcji edukacyjnej wskazać przestrzenie zagospodarowania lasu, nie kojarzące się z ochroną przyrody, a posiadające takie walory - uważa dyrektor. - Być może nazewnictwo fachowe uniemożliwia ten przekaz? Hodowla lasu może brzmieć zbyt technicznie, a naprawdę zagłębienie się w jej tajniki pozwala odkryć świat dążenia do różnorodności przyrodniczej. Uważam, że istnieją możliwości zmniejszenia pozyskania surowca bez szkody dla przemysłu drzewnego. Na początek mogło by to być pięć procent. Trudno dziś zadeklarować konkretną ilość, ponieważ LP związane są umowami. Pewnie będzie to proces kilkuletni. Należy pamiętać, że drewno nie bierze się tylko z tzw. zrębów zupełnych, czyli kilkuhektarowych powierzchni w całości pozbawionych drzew. Wracamy do hodowli, nie wszędzie trzeba w ten sposób ciąć. Są inne metody i tam gdzie to możliwe powinno je się stosować.