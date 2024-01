Studniówki 2024. Bal uczniów usteckiego liceum ogólnokształcącego i technikum

Na piątkowej studniówce ZSOiT w Ustce, która odbyła się w hotelu Ustka, świętowały dwie klasy – licealna i techniczna. W tym roku to dwa roczniki – 2005 i 2004.

- W mojej klasie licealnej – oddziału mistrzostwa sportowego, składającej się z siedemnastu uczniów, samych chłopców, do matury zamierza przystąpić czternastu – mówi Monika Dymek, wychowawczyni czwartej klasy. - Przed studniówką uczniowie są chyba zestresowani. Podejrzewam, że przed maturą będą jeszcze bardziej. Bądźmy dobrej nadziei, że wszystkim pójdzie dobrze.

W tegorocznym balu brali też udział uczniowie technikum.

- To jest klasa piąta technikum z grup technik hotelarz i technik mechatronik, do której chodzi siedemnaścioro dziewcząt i chłopców. To pierwszy zreformowany rocznik. Uczniowie mają po dwadzieścia lat – mówi z kolei Marta Wyrzykowska, wychowawczyni piątej klasy technikum. - Wszyscy przystąpili do egzaminów zawodowych, które umożliwiają nabycie kwalifikacji. Natomiast do matury przystąpi dwie trzecie klasy. Przed studniówką uczniowie mają bardzo dobre nastroje, są przygotowani, próby były. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem i impreza będzie udana.