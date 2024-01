Światowy Dzień Pizzy! Przepis na najlepszą włoską pizzę. Jak zrobić ją w domu? Oto sekret idealnego ciasta! Sprawdź!

Oczywiście, że tak! Jest wiele metod, aby przygotować i upiec pizzę. Nie potrzebujecie drogich i wyrafinowanych przedmiotów, aby to zrobić. Głównym miejscem, w którym wypieczecie pizzę będzie piekarnik. Wystarczy zwykła blaszka, blaszka do pizzy, czy też specjalny kamień.

Pizza jest jedną z najbardziej popularnych potraw kuchni włoskiej. Jest znana na całym świecie, a liczba restauracji, które je serwują jest naprawdę ogromna. Pizza to płaski placek ciasta drożdżowego z sosem pomidorowym, ziołami i serem (np. mozzarellą). Jest on wypiekany w bardzo nagrzanym piecu opalanym drewnem.

Posiadając kamień do pizzy mamy pewność, że ciasto idealnie nam się wypiecze. Porowatość kamienia sprawia, że wchłaniana jest odpowiednia ilość wilgoci. Czas pieczenia jest również krótszy i pozwala upiec pizzę w 4-10 minut. Zależy to również od możliwości posiadanego piekarnika.

Jakie są rodzaje kamieni do pizzy?

Możemy wyróżnić cztery rodzaje kamieni do pizzy. Różnią się one materiałem z jakiego zostały zrobione, kształtem i wagą. Jeśli chodzi o ceny, to wahają się od kilkunastu do kilkuset złotych. Na rynku mamy do wyboru kamienie: szamotowy, granitowy, ceramiczny i wulkaniczny.

Szamotowy: Kamień ten ma zastosowanie w profesjonalnych piecach, jak i w domowych kuchniach. Jest on produkowany z naturalnych kamieni szamotowych, które charakteryzują się wysoką porowatością jak i ogniotrwałością. Waga takiego kamienia to zazwyczaj 4-8kg.

Granitowy: Kamień ten ma zdecydowanie mniejszą porowatość. Nie wchłania on wilgoci z ciasta jak kamień szamotowy. Jest on cięższy (niektóre ważą nawet 9kg) i bardziej wytrzymały. Zdecydowanie łatwiej się go czyści.