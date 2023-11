Święto 11 listopada w gminie Słupsk uczczono wyjątkowym koncertem [zdjęcia]

Obchody rozpoczęły się w sobotę, 11 listopada, od mszy świętej w intencji Ojczyzny w kościele pw. św. Antoniego Padewskiego w Jezierzycach. Po nabożeństwie nastąpił uroczysty pochód "Świętujmy razem"- przemarsz przy akompaniamencie Orkiestry Dętej Gminy Słupsk do hali widowiskowo-sportowej, w której odbył się koncert „Tribute To Zbigniew Wodecki”.

Największe przeboje legendarnego wokalisty, muzyka i kompozytora wykonał zespół wokalno - instrumentalny Polyphonics pod dyrekcją Pawła Głowińskiego. Widowisko „Tribute to Zbigniew Wodecki” było niezwykłym wydarzeniem muzycznym, które miało na celu upamiętnienie i celebrowanie dorobku jednej z najważniejszych postaci na polskiej scenie muzycznej. To nie tylko było wydarzenie pełne pięknej muzyki, ale również okazja do wspólnego świętowania i oddania hołdu temu niezapomnianemu artyście. Całości dopełnił program taneczny wykonany przez profesjonalnych tancerzy.

Publiczność usłyszała największe przeboje Zbigniewa Wodeckiego, takie jak „Chałupy Welcome To", „Lubię wracać tam, gdzie byłem", „Pszczółka Maja", „Z Tobą chcę oglądać świat" oraz wiele innych.

Piosenki Zbigniewa Wodeckiego w wykonaniu zespołu Polyphonics porwały publiczność i przypomniały twórczość tego genialnego muzyka. Była radość, wzruszenie i taniec.