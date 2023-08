Święto Wojska Polskiego w Słupsku. Uroczyście, a potem piknikowo. Ogromna frajda dla dzieci!

Uroczystości święta Wojska Polskiego rozpoczęły się mszą świętą w intencji żołnierzy i ojczyzny. Potem na placu na terenie jednostki 7. Pomorskiej Brygady Obrony Wybrzeża odbył się uroczysty apel, podczas którego nadano wyższe stopnie wojskowe wyróżnionym żołnierzom, odznaczenia za zasługi na rzecz obronności kraju, w tym także za służbę na wschodniej granicy.

Wśród gości był Zbigniew Konwiński, poseł PO, Mariusz Łuczyk, wicewojewoda pomorski oraz żołnierz Armii Krajowej - porucznik Zbigniew Has.

List i życzenia Mariusza Błaszczaka, ministra MON, odczytał podpułkownik Dariusz Niewiadomy, p.o. Dowódcy 7.Pomorskiej Brygady Obrony Wybrzeża.

- Wyjątkowe ma znaczenie święto Wojska Polskiego, które obchodzone jest w rocznicę wydarzeń, które zapisały się w historii polskiej niepodległości. Ustanowione zostało w dniu zwycięskiej bitwy warszawskiej w 1920 roku. Tego dnia wszyscy Polacy dziękują obrońcom , którzy stali i stoją na straży bezpieczeństwa ojczyzny. Okazanie szacunku i wdzięczności ma szczególny wymiar zwłaszcza teraz, kiedy na Ukrainie toczy się wojna, a granica polsko-białoruska jest miejscem agresji hybrydowej. Żołnierze, każdego dnia – ramie w ramię z sojusznikami – pełnicie swoja służbę dla naszego bezpieczeństwa. Rodacy są wam wdzięczni za odwagę, profesjonalizm i poświecenie. Wszyscy murem stoimy za wami i poprzez udział w świecie Wojska Polskiego dziękujemy wam. Ostatnie lata to dla sił zbrojnych to czas bardzo intensywnej modernizacji technicznej. Żołnierze otrzymują najnowocześniejszy sprzęt. Są już w wojsku czołgi Abrams i K2, armatohaubice Krab i K9, wyrzutnie armat Himars, samoloty FA-50, a wkrótce także F-35. Zwiększa się też liczebność armii, obecnie to ponad 175 tysięcy żołnierzy pod bronią. Wspólne działania mają jeden wspólny mianownik – silna biało-czerwona i nowoczesne Wojsko Polskie. Zapewnienie bezpieczeństwa wymaga nieustannej ciężkiej pacy i zaangażowania. Żołnierze Wojska Polskiego pełnią te służbę wzorcowo – mówił podpułkownik Dariusz Niewiadomy, p.o. Dowódcy 7.Pomorskiej Brygady Obrony Wybrzeża.