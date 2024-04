Przysięga w 7. Brygadzie Obrony Wybrzeża w Słupsku

Żołnierze zanim złożyli przysięgę, przez niemal miesiąc przechodzili intensywne szkolenie podstawowe w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Główny nacisk położony na zajęcia praktyczne, co szczegółowo weryfikuje ich sprawność i przydatność do dalszej służby.

Uczyli się m. in. budowy oraz zasad użytkowania uzbrojenia, uczestniczyli w zajęciach z taktyki, wychowania fizycznego, szkolenia ogniowego, łączności, obrony przed bronią masowego rażenia, obrony przeciwlotniczej, udzielania pierwszej pomocy, regulaminów i musztry.

Po przysiędze żołnierze, którzy wyrazili chęć dalszego doskonalenia rzemiosła wojskowego będą mogli rozpocząć szkolenie specjalistyczne, które może trwać maksymalnie do 11 miesięcy. Najlepsi z nich otrzymają propozycję zostania żołnierzami zawodowymi.

Druga możliwość to zasilenie szeregów Wojsk Obrony Terytorialnej. Trzecia opcja to przejście do rezerwy.

Dobrowolną zasadniczą służbę wojskową wprowadzono w 2022 r. w miejsce służby przygotowawczej. Osoba ubiegająca się o odbycie tej formy służby musi posiadać ukończone 18 lat, obywatelstwo polskie, nieposzlakowaną opinię, zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby wojskowej, nie może być karana za przestępstwo umyślne i musi posiadać wykształcenie odpowiednie do poszczególnych korpusów osobowych.