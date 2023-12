Sylwestrowy sztorm stulecia na Bałtyku. Zginęli ludzie, ogromna skala zniszczeń

Sztorm na Bałtyku. Śmierć poniosło prawie 300 osób

Sztormów na Bałtyku było wiele. Kilka z nich spowodowało ogromne zniszczenia. W nocy z 12 na 13 listopada 1872 r. z powodu sztormu, a zasadzie powodzi po nim, ucierpiało kilka miejscowości niemieckich. Śmierć poniosło prawie 300 osób, woda zniszczyła około 3000 budynków. Dwa lata później była kolejna „morska” powódź, która dotarła m.in. do Świnoujścia, Dziwnowa i Kołobrzegu.

Łeba po sztormie praktycznie przestałam istnieć

Sylwestrowy sztorm stulecia. Zniszczone kompleksy wypoczynkowe, promenady

Największy sztorm w XX wieku rozpoczął się w noc sylwestrową 1913/1914 r. i trwał siedem dni. Później nazwano go sztormem stulecia. Poziom wód był rekordowy (Trzebież 637 cm). Największa tragedia rozegrała się w Dziwnowie. Zniszczony został, słynny na całą Europę kompleks wypoczynkowy – Kurhaus Ost Dievenow (117 metrów długości, 140 pokojów). Wybudowano go w 1890 r. i sztorm zakończył jego żywot (nigdy go nie odbudowano). Śmierć poniosło wielu ludzi, którzy świętowali tam Nowy Rok. Zniszczona została także szkoła, inne budynki.