Targi edukacyjne dla ósmoklasistów w Zespole Szkół w Damnicy [ZDJĘCIA]

Zaproszenie na targi przyjęło 16 szkół ponadpodstawowych z miasta Słupska i powiatu słupskiego.

By zachęcić uczniów do podjęcia nauki w murach swojej szkoły, każda placówka starała się przedstawić siebie w sposób barwny i atrakcyjny. Podczas targów młodzież miała okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025 oraz z zasadami i warunkami przyjęcia do określonej placówki.

Organizacja Targów Edukacyjnych jest jednym z elementów prowadzonego w szkołach poradnictwa edukacyjno-zawodowego, przygotowującego młodzież klas ósmych do podjęcia decyzji związanej z wyborem dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.

Przypomnijmy, że w tym roku egzamin ósmoklasisty odbędzie w następujących terminach: