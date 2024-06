Te polskie banknoty stracą ważność w 2024 roku. Oto pieniądze, którymi nie zapłacisz za zakupy, rachunki czy mandaty! 18.06.2024

Płatność fizyczna i elektroniczna

W Polsce za wszelkie opłaty i zakupy płacimy w złotówkach. Coraz bardziej popularną metodą jest płatność elektroniczna - płatność kartą, przelewem czy tez blikiem. Coraz większa ilość osób wybiera ten sposób ze względu na wygodę i szybsze załatwienie sprawy. Są sytuacje, w których sięgamy jednak po fizyczne banknoty. Możemy tutaj wymienić płatności za rachunki czy też zostawianie napiwków w restauracji.

Tymi banknotami nie zapłacisz w 2024 roku

Nie zwracamy uwagi na to jakimi banknotami się posługujemy. Najczęściej do czynienia mamy z tymi, których wzór został opracowany ponad 10 lat temu. W obiegu są również takie, które zaczęły obowiązywać od 1995 roku. Nie ma znaczenia czy posługujesz się nowszą czy starszą wersją. Najważniejszym aspektem jest to, aby były one nie uszkodzone. Sprzedawca może odmówić przyjęcia zniszczonego banknotu. Pamiętaj, działa to również w drugą stronę. Masz prawo nie przyjąć takiego banknotu!