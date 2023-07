Te psy są groźne i niebezpieczne. Sprawdź, które rasy psów są uznawane za agresywne [LISTA]

Agresywne rasy psów. Co musi zrobić opiekun?

Opiekun agresywnej rasy psów musi w ciągu miesiąca zgłosić fakt posiadania takiego psa w urzędzie gminy w miejscu zamieszkania. To jeszcze nie przesądza kwestii o legalnym posiadaniu takiego zwierzaka. Trzeba także zaznaczyć, że chcemy pozwolenie na posiadanie takiego psa.

Na takie pozwolenie zazwyczaj czeka się około 30 dni.

Co zrobić, gdy ma się psa z listy potencjalnie agresywnych?

Niestety, prawo nie rozstrzyga co robić z psami, które nie posiadają swojej metryki i rodowodu. Psy, które teoretycznie mogą być groźne, nie muszą być zgłaszane, jeśli nie posiadają odpowiednich papierów. Wystarczy, że pies to mieszaniec, lub pochodzi z pseudohodowli i wtedy polskie prawo przestaje opiekuna takiego psa obowiązywać.

Agresywne rasy psów

Rasy agresywne psów to zazwyczaj duże zwierzęta, mogą straszyć już samym wyglądam. To jednak wola właściciela czy jego pies będzie agresywny. Z takimi niebezpiecznymi psami trzeba pracować i uczyć ich odpowiednich zachowań, bo inaczej główną rolę przejmą ich instynkty a wtedy może się skończyć bardzo źle - dla ofiary ataku agresywnego psa, ale także i dla właściciela, który będzie musiał za to odpowiadać.

Oto lista 11 ras psów uznawanych za agresywne i groźne w Polsce. Sprawdź!