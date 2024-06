Tego nie należy zamrażać. Mogą się zepsuć i zagrozić naszemu zdrowiu. Czego nie mrozić w lodówce? Sprawdź! 18.06.2024

Produkty, których nie należy mrozić

Lodówka z zamrażalnikiem to w dzisiejszych czasach bardzo duże ułatwienie. Jest to nieodzowny element w większości kuchni. Pozwala on na przechowywanie produktów, których mamy nadwyżki. Dotyczy to również produktów sezonowych. Bardzo często zdarza się, że są produkty spożywcze, których nie powinniśmy mrozić, ponieważ to może wpływać na ich jakość oraz co ważne, na nasze zdrowie.

Produkty, które można zamrozić

Są produkty, które można swobodnie i bezpiecznie zamrozić. Aby nie dopuścić do marnowania żywności, można zamrozić bez obaw między innymi: