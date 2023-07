Trwa rekrutacja w Uniwersytecie Pomorskim. Ponad tysiąc chętnych na studia w Słupsku [WIDEO,ZDJĘCIA]

W Uniwersytecie Pomorskim końca dobiegła pierwsza tura rekrutacji na stacjonarne studia I stopnia i studia jednolite magisterskie. Jak co roku, najbardziej obleganymi kierunkami okazały się być te wykładane w Instytucie Nauk o Zdrowiu – na pielęgniarstwo przyjęto już 43 osoby, a na fizjoterapię 44. Co ciekawe, na razie najbardziej licznym kierunkiem jest filologia angielska, na którym uczyć się będzie 58 osób. Stopniowo, popularność wśród kandydatów zyskują również kierunki informatyczne.

- Bardzo cieszy nas to, że bardzo mocno zaczynają rozwijać się te kierunki – odnotowujemy tendencję wzrostową. Prawo cieszy się zainteresowaniem na poziomie zbliżonym do zeszłego roku. Również socjologia, co jest dla nas miłym zaskoczeniem. Filologia polska przyciągnęła też sporo osób – wymienia Andrzej Urbanek, prorektor ds. kształcenia w Uniwersytecie Pomorskim w Słupsku.