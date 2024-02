Trwają zapisy na Nadmorskie Mistrzostwa Nordic Walking w Ustce

- Zapraszamy serdecznie na Baltic Challenge – Nadmorskie Mistrzostwa Nordic Walking w Ustce, które organizujemy wspólnie z Ośrodkiem Sportu i Rozwoju w Ustce – informuje Mateusz Bukato z Pomorze Health & Family Resort w Ustce. - W wydarzeniu, które organizujemy po raz kolejny, może wziąć udział każdy, niezależnie od tego, czy jest początkującym, czy doświadczonym miłośnikiem nordic walking.

Organizatorzy przygotowali pełną emocji trasę w malowniczej nadmorskiej scenerii wzdłuż brzegu Bałtyku, klifów i sosnowych lasów.

- Poza sportowymi emocjami zapewniamy mnóstwo atrakcji towarzyszących - ognisko z kiełbaskami, relaksującą saunę, strefę regeneracyjną i niezapomnianą atmosferę. Każdy uczestnik zostanie uhonorowany solidnym odlewanym medalem oraz certyfikatem ukończenia trasy, by uczcić osobiste osiągnięcie i wspólne świętowanie aktywności – zachęca do udziału w imprezie Mateusz Bukato. - Baltic Challenge to coś więcej niż zwykłe zawody – to święto ruchu, natury i społeczności. Chcemy pokazać, że Ustka nie tylko latem tętni życiem, że można świetnie bawić się tu także zimą.