Ustka gotowa do majówki. Pogoda piękna, turystów coraz więcej Bogumiła Rzeczkowska

Wystarczy parę dni urlopu, by mieć bardzo długi weekend. Tegoroczna majówka to dobry czas, by spędzić go nad Bałtykiem. Ustka jeszcze nie pęka w szwach, ale turystów wciąż przybywa. Tych nowych, i tych od lat zakochanych w Ustce.