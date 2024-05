Turniej o Puchar Starosty Słupskiego. Rywalizowali szachiści

Do zawodów zgłosiło się 77 szachistów z Polski, Ukrainy i Czech. Był to najsilniej obsadzony turniej szachowy w Słupsku w tym roku.

Wśród juniorów najlepsi byli zawodnicy ze Słupskiej Akademii Szachowej: Wiktor Czaja i Adam Piątak. W klasyfikacji do lat 8 najlepszy był Kajetan Krasowski z UKS Korona Gdańsk. Do lat 10 – Igor Ziomek z UKS MDK Gdynia. Do lat 12 – Franciszek Słupski z Motarzyna, do lat 14 – Kuba Protas z Olimpijczka Kwakowo.

Zawody organizowała Słupska Akademia Szachowa i Starostwo Powiatowe w Słupsku, sędziował sędzia klasy międzynarodowej Przemysław Owczarek.