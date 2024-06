Przegląd prasy 26.06.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 25.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Ślub Krzysztofa Rutkowskiego z Mają Plich. W podwarszawskim Rozalinie Rutkowski ożenił się z Mają Plich ZDJĘCIA”?

Prasówka 26.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Ślub Krzysztofa Rutkowskiego z Mają Plich. W podwarszawskim Rozalinie Rutkowski ożenił się z Mają Plich ZDJĘCIA Krzysztof Rutkowski wziął ślub z Mają Plich w podwarszawskim Rozalinie. Maja i Krzysztof mieli przygotowane aż po cztery kreacje! Krzysztof Junior niósł rodzicom obrączki! Byliśmy na miejscu, zobaczcie zdjęcia z uroczystości!

📢 Horoskop dzienny na środę (jutro, 26.06). Które znaki zodiaku będą miały szczęśliwy dzień? Zobacz horoskop na środę dla wszystkich znaków zodiaku. Co przepowiadają gwiazdy dla Ciebie na jutro? Zobacz, co zgodnie z horoskopem może Ci się przytrafić w środę 26.06.2024. Czy dzięki temu zbierzesz się na odwagę? Poznaj horoskop na jutro (środę, 26.06.2024) dla wszystkich znaków zodiaku.

📢 Wypadek na DK 6. Mercedes doszczętnie spłonął. To cud, że nikt nie zginął Kierowca mercedesa podczas wyprzedzania stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w drzewo i dachował. Potem auto stanęło w ogniu. To cud, że nikt nie zginął. Zdarzenie na DK 6 koło Słupska.

Prasówka 26.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Strażacy dali czadu. Zawody pożarnicze OSP gminy Parchowo Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Jamnie w gminie Parchowo. W zawodach wystartowało 6 drużyn męskich i dwie kobiece. 📢 Zmarł były pięściarz i piłkarz Janusz Sokołowski Zmniejsza się star gwardia sportowców. Środowisko boksu i piłki nożnej poniosło wielką stratę. 21 czerwca Janusz Sokołowski przegrał walkę z chorobą. Miał 83 lata.

📢 Motocyklista walczy o życie. Prokuratura wszczyna śledztwo Motocyklista - 49-letni Rafał, w którego wjechał kierowca rozpędzonego mercedesa, walczy o życie w słupskim szpitalu. Pilnie potrzebna jest krew na ratowanie jego życia. Sprawca wypadku dzisiaj był doprowadzony na przesłuchanie do Prokuratury Rejonowej w Słupsku. 📢 Premiera z czerwonym dywanem i Oskarami w Słupsku. Otrzymał je film o Teatrze Osobliwym Był czerwony dywan, aktorki w wieczorowych sukniach, bankiet i sesje zdjęciowe. W kinie Rejs odbyła się premiera filmu "Próba. Rzecz o ludziach" Tomasza Giczewskiego. Jego bohaterami są osoby tworzące w OT Rondo w Słupsku wyjątkowy pod każdym względem Teatr Osobliwy. 📢 Nowe ostrzeżenia GIS i GIF. Te produkty wycofano ze sklepów: Biedronka, Lidl, Auchan, Kaufland, Aldi, Netto, Żabka, POLOmarket 25.06.2024 Nowe ostrzeżenie GIS, aktualne na dzień 24.06.2024! Oto lista produktów, które zostały wycofanych przez sklepy sieci: Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, POLOmarket, Auchan. Sprawdź nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista została ostatnio powiększona o nowe produkty i przedmioty. Oto szkodliwe rzeczy, które muszą usunąć ze swoich półek sklepy zgodnie z decyzją, które wydał Główny Inspektor Sanitarny oraz Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Sprawdź listę!

📢 Tak wyglądały dawniej wakacje nad morzem. Historia w kolorze prosto z archiwum! Lato m.in. w Jastarni i na Półwyspie Helskim. NOWE ZDJĘCIA Tak przed II wojną światową wyglądał odpoczynek nad polskim morzem. Wakacje nad Bałtykiem i Zatoką Pucką w latach 20. i 30. poprzedniego wieku to był czas, gdy nad dla tego rybacko-rolniczego regionu pojawiła się nowa perspektywa. Turystyka zaczęła nabierać kształtów i... za naszym pośrednictwem kolorów. Tak mogłyby wyglądać historyczne wakacje, gdyby sfotografować je na kolorowym filmie.

📢 Pilnie potrzebna krew dla motocyklisty z wypadku w Słupsku! Mężczyzna walczy o życie w szpitalu 49-letni Rafał, motocyklista, w którego wjechał kierowca rozpędzonego mercedesa, walczy o życie w słupskim szpitalu. Przeszedł już szereg operacji, ale jego stan wciąż lekarze oceniają jako ciężki. Pilnie potrzebna jest krew na ratowanie jego życia.

📢 123 urodziny słupskiego ratusza. Moc atrakcji dla mieszkańców. Zobacz stare zdjęcia budynku! Miasto zaprasza na huczne, radosne i rodzinnie świętowanie 123 urodzin słupskiego ratusza. Dla mieszkańców czekać będzie duża ilość atrakcji, a wieczorem na scenie wystąpi Agnieszka Chylińska. 📢 Dni Morza w Ustce! Zaplanuj tu nie tylko weekend Ustka otwiera wakacyjny kalendarz. Już w połowie tygodnia startuje Jarmark Sztuki i Rękodzieła, który potrwa do 4 lipca, a najwięcej atrakcji przygotowano na sobotę, gdy miasto będzie obchodzić Święto Morza. 📢 Panu Jankowi życzymy sto lat! Prenumeratorzy są dla nas najważniejsi Pani Maria, nasza wierna Czytelniczka ze Słupska poprosiła nas o życzenia dla swojego męża pana Jana, który w czerwcu obchodził urodziny i imieniny. Małżeństwo ze Słupska w tym roku świętowało także Diamentową Rocznicę Ślubu. Prenumerują "Głos Pomorza" od wielu lat. Postanowiliśmy spełnić prośbę.

📢 Dom Krzysztofa Rutkowskiego! Rewolwer i różaniec przy łóżku detektywa. Zobacz spiżarnię i meble które zaprojektował Dom Krzysztofa Rutkowskiego! Najsławniejszy detektyw w Polsce oprowadza nas po swoim domu. Detektyw Rutkowski śpi z rewolwerem i różańcem przy łóżku, a latem relaksuje się w basenie, a w spiżarni ma słoiki z grzybkami od mamy. 📢 6 kradzionych pojazdów o wartości ponad 400 tysięcy złotych. Dozór dla 40-latka podejrzanego o paserstwo [ZDJĘCIA] Kryminalni ze sławieńskiej komendy przy wsparciu funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie zatrzymali 40 - letniego pasera. Mundurowi zabezpieczyli 6 pojazdów o wartości ponad 400 tysięcy złotych. Mężczyźnie grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

📢 Artur Kalinowski, wójt gminy Kołczygłowy: Jedną z bolączek gminy jest na pewno służba zdrowia Nie lubię siedzieć w miejscu na przysłowiowym fotelu. Więcej czasu spędzam, pracując na rzecz gminy w terenie - mówi Artur Kalinowski, wójtem Gminy Kołczygłowy.

📢 Zderzenie dwóch ciężarówek. Jedna osoba trafiła do szpitala Na drodze wojewódzkiej 212 w miejscowości Owsne Ostrowy w gminie Lipnica doszło do zderzenia dwóch ciężarówek z naczepami. 26-letni kierowca trafił do szpitala.

📢 Najlepsze MEMY o turystach. Wypoczynek na plaży czy w górach? Wszędzie spotkamy Januszy, czyli Polak na wakacjach 25.06.2024 W sezonie wakacyjnym turyści są zmorą wielu miejscowości wypoczynkowych. Niezależnie, czy pojedziemy nad morze, czy w góry, wszędzie spotkamy prawdziwe tłumy. Niestety, podczas urlopów turyści często pozostawiają dobre maniery w domu, nie przestrzegają przepisów, a nad morzem nieodłącznym elementem są panowie przechadzający się po centrum miejscowości w samych kąpielówkach. Nie uszło to oczywiście uwadze internautów, którzy tworzą o turystach MEMY i inne śmieszne obrazki. Jak turystów widzą internauci? Na pewno się uśmiejecie! Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach! 📢 Rozbiórka wiaduktu na ulicy Bałtyckiej. Wprowadzono ruch wahadłowy dla kierowców [ZDJĘCIA] Po weekendowym zamknięciu przejazdu pod wiaduktem na ulicy Bałtyckiej w Słupsku, dla kierowców wprowadzono ruch wahadłowy. Tak będzie przez całe wakacje.

📢 Słupscy uczniowie na wakacjach, ale w szkołach praca wre. Lato czasem napraw i remontów Choć słupscy uczniowie doczekali się upragnionych wakacji, nie oznacza to, że miejskie szkoły na czas letni zamknięto na cztery spusty. Opustoszałe korytarze i sale lekcyjne umożliwiają bowiem przeprowadzenie niezbędnych napraw i remontów, a czasem większych inwestycji. 📢 "Graty z Chaty" w słupskim PSZOK. Podaruj rzeczom drugie życie [ZDJĘCIA] „Graty z chaty” czyli drugie życie dla rzeczy z naszych domów. Mieszkańcy miasta mogą pozostawić niepotrzebne, ale sprawne przedmioty, by mogły one zostać zabrane i użyte przez osoby, którym mogą się przydać. 📢 Otwarcie pawilonu, koncert i wspólne kibicowanie. Nad Jeziorem Obłęskim rozpoczął się sezon Gmina Kępice zainaugurowała sezon letni w Ośrodku Wypoczynkowym „Sobótka” nad Jeziorem Obłęskim. Koncerty i inscenizacje poprzedziło uroczyste otwarcie wyremontowanego pawilonu z pokojami dla turystów.

📢 "Stolpmünde – Ustka / 1945" w Centrum Aktywności Twórczej w Ustce Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej zaprasza do Centrum Aktywności Twórczej w Ustce na spektakl Jolanty Juszkiewicz "Stolpmünde – Ustka / 1945". 📢 W Charnowie pod Ustką zapadła się cysterna z gazem propan-butan W Charnowie w gminie Ustka zapadła się naczepa z cysterną wypełnioną gazem propan-butan. Na szczęście nie doszło do rozszczelnienia. Strażacy z pracownikami firmy opanowali sytuację. 📢 Poważny wypadek w Słupsku. 49-letni motocyklista walczy o życie w szpitalu. Sprawca zatrzymany. Na filmie nawołuje do nienawiści 35-letni kierowca mercedesa na czerwonym świetle wjechał na skrzyżowanie ulic Garncarskiej, Wiejskiej i Gdańskiej w Słupsku i z impetem uderzył w prawidłowo jadącego motocyklistę. Sprawca został zatrzymany. Poszkodowany 49-latek walczy o życie w słupskim szpitalu. Kierowca był trzeźwy, ale pobrano krew, aby sprawdzić czy w chwili zdarzenia nie znajdował się pod wpływem narkotyków. Tuż po zdarzeniu sprawca zamieścił w mediach społecznościowych filmik, na którym nawołuje do nienawiści w języku duńskim.

📢 Te znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? To będzie wspaniały rok. Co czeka cię w 2024 roku? 24.06.2024 Czy możesz liczyć na szczęście w miłości? Jaki będzie rok 2024 w sferze zawodowej? Które znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? Sprawdź nasz horoskop na nowy rok i dowiedz się, jakie jest Twoje przeznaczenie. 📢 Koncert Skubasa już za nami, a przed nami kolejne atrakcje w pałacu w Damnicy W miniony weekend w otoczeniu romantycznych girland świetlnych i pod gwiaździstym niebem odbył się niezwykle klimatyczny koncert na tarasie XIX-wiecznego pałacu w Damnicy. To wyjątkowe wydarzenie organizowane przez Centrum Kultury Powiatu Słupskiego zgromadziło licznych melomanów, którzy mieli okazję doświadczyć magii muzyki na żywo w malowniczej scenerii. Tego lata CKPS ma jeszcze inne atrakcyjne propozycje. Zobaczcie, co was czeka.

📢 Budowa drogi S6. Postęp prac na odcinku Słupsk - Sławno [ZDJĘCIA] Trwają prace związane z budową drogi S6 na odcinku Słupsk-Sławno. Gdańska Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opublikowała najnowsze zdjęcia z postępów prac, jakie można dostrzec na placu budowy drogi. 📢 Zobacz najdroższe rasy psów! Nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych trzeba zapłacić za rasowego psa... Zastanawiałeś się nad zakupem rasowego psa? Ceny najdroższych psów wahają się od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych, choć cena psa znajdującego się na podium może zaskoczyć. W galerii przedstawiamy ceny najdroższych psów na Pomorzu. Wszystkie pochodzą z portalu OLX z ogłoszeń, które można znaleźć w województwie pomorskim. 📢 Jarmark Ludowy w Karżnicy. W zabawie nie przeszkodziła nawet kapryśna pogoda! [ZDJĘCIA] Nawet intensywne opady deszczu nie przeszkodziły w zorganizowaniu wyjątkowego Jarmarku Ludowego w Karżnicy w gminie Potęgowo. Jak zawsze nie zabrakło wystawców z lokalnymi produktami i pysznego jedzenia.

📢 Słupski Budżet Obywatelski 2025. Słupszczanie chętnie zgłaszali swoje pomysły 63 projekty złożyli mieszkańcy w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego. Inicjatywa cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Tym razem, na realizację pomysłów słupszczan miasto przeznaczy niespełna cztery miliony złotych. 📢 Powstaje nowy most na Słupi. Zobacz, jak postępują prace na słupskim ringu [ZDJĘCIA] Na każdym z odcinków kolejnego etapu ringu postępują prace budowlane. Widać już pierwsze krawężniki, trwają roboty przy budowie nowego mostu drogowego. Zobacz, jak wygląda przyszła trasa.

📢 Budowa drogi S6 Koszalin - Słupsk. Trwa nasuwanie segmentów mostu na rzece Wieprza [ZDJĘCIA] Trwają intensywne prace przy budowie drogi ekspresowej S6 na odcinku z Sianowa do Słupska. Obecnie prowadzone jest m.in. nasuwanie segmentów mostu na rzece Wieprza. 📢 VII Dziecięce Wyścigi Rowerkowe w Miastku za nami. Daliście czadu! (Galeria II) Taka atmosfera może być tylko w Miastku! Za nami VII Dziecięce Wyścigi Rowerkowe „Głosu Pomorza”. Zawodnicy dali z siebie wszystko. U nas nie ma przegranych, każde dziecko stanęło na podium i otrzymało medal!

📢 Szukali topielca, znaleźli żywego pijanego. Turysta z Mazowsza zabalował w Ustce W Ustce pijany turysta z Mazowsza postawił na nogi wszystkie służby. Szukano topielca w morzu, znaleziono pijanego w mieście. Na szczęście zamiast w kostnicy umieszczono go w izbie wytrzeźwień.

📢 Tak Gryf świętował awans! Wielka feta na stadionie przy Zielonej [ZDJĘCIA] Sympatycy słupskiego Gryfa tej nocy nie spali! W sobotę późnym wieczorem świętowali awans swojej drużyny do III ligi. Zobacz zdjęcia naszego fotoreportera! 📢 Wypadek na skrzyżowaniu ul. Garncarskiej i Wiejskiej w Słupsku. Motocyklista w szpitalu Wypadek na skrzyżowaniu skrzyżowaniu ulicy Garncarskiej i Wiejskiej. Motocyklista został zabrany na SOR. 📢 Niezapomniana podróż w krainie miniatur. I Fala Modelarska Ustka 2024 Gdy maszynista jest większy od lokomotywy, a kapitan od żaglowca lub statku powietrznego, to może się wydarzyć tylko w krainie baśni. Albo - wyobraźni i pasji. Takiej pasji, która trwa całe życie, i którą można się dzielić z innymi. A to właśnie robią modelarze, którzy licznie przybyli na festiwal I Fala Modelarska Ustka 2024.

📢 Mistrzowie Motoryzacji 2024. Wielka Gala finałowa plebiscytu Polska Press Grupy za nami. Poznaj laureatów, zobacz zdjęcia Podczas Mubi Dub it Tuning Festival 2024 w Targach Kielc odbyła się finałowa gala plebiscytu Mistrzowie Motoryzacji organizowanego przez Polska Press Grupę. Mechanik Roku, Warsztat Samochodowy Roku, Instruktor Jazdy Roku, Szkoła Jazdy Roku, Kierowca Roku, Firma Transportowa Roku, Auto Detailing Roku, Ale Fura, Ale Motor - poznaj laureatów tych kategorii! 📢 Ulewa w regionie. Kilkadziesiąt interwencji straży. Najbardziej ucierpiała Ustka W sobotę ulewny deszcz dał się we znaki wielu miejscowościom w regionie słupskim. Państwowa, wojskowa i ochotnicza straż pożarna 25 razy wypompowywała wodę z zalanych pomieszczeń. Najwięcej interwencji strażackich było w Ustce. 📢 Schody z widokiem na Słupsk. Zobacz, jak wyglądają po remoncie [ZDJĘCIA] Dobiegła końca modernizacja schodów widokowych na ulicy Górnej w Słupsku, z których rozpościera się widok na całe miasto. Znów mają się stać atrakcją dla mieszkańców. Co ważne, obiekt został objęty monitoringiem.

📢 Znamy laureatów plebiscytu „Najlepsza Restauracja 2024” Piąta edycja plebiscytu dobiegła końca. Wzięło w niej udział blisko 600 restauracji z 15 regionów Polski, spośród których wyłoniono 19 laureatów. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 11 czerwca w Winnicy Adoria na Dolnym Śląsku. Wydarzeniu towarzyszyła premiera unikalnego wydania albumu „Kulinarna Podróż po Polsce”. 📢 Stracił panowanie nad pojazdem i wjechał na ścieżkę rowerową. Groźne zdarzenie w Słupsku Do groźnego zdarzenia drogowego doszło dziś rano w Słupsku na ulicy Kołłątaja. Kierowca stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w barierki zatrzymując się na ścieżce rowerowej. 📢 Hotel Grand Lubicz gości artystów. Można zobaczyć wystawę obrazów uczestników pleneru W Ustce trwa I Międzynarodowy Plener Malarski Grand Lubicz Art Festiwal. W hotelu Hotelu Grand Lubicz można obejrzeć obrazy uczestniczących w wydarzeniu artystów malarzy.

📢 Zakończenie roku klas branżowych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Bytowie Na ten dzień czekają wszyscy uczniowie! Wakacje można uznać za rozpoczęte. Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbyło się w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Bytowie. 📢 Chaos w Sądzie Rejonowym w Słupsku. Minister sprawiedliwości zawiesił kierownictwo Minister sprawiedliwości Adam Bodnar wszczął procedurę odwołania z pełnionych funkcji i zawiesił prezes Sądu Rejonowego w Słupsku Agnieszkę Leszkiewicz i wiceprezesa Ryszarda Błenckiego. Teraz czeka na opinię Kolegium Sędziów. 📢 Historia słupskiego Zatorza. Ulica Jana Sobieskiego na starych fotografiach [ZDJĘCIA] Trudno wyobrazić sobie taki Słupsk, w którym Zatorze to tylko potoczna nazwa podmiejskiego obszaru budownictwa indywidualnego. Że to nie dzielnica wielotysięcznych osiedli z blokowiskami, tworzących drugie miasto za kolejowymi torami. Zatorze pewnie pozostałoby jako peryferie Słupska, gdyby nie kilka korekt planów rozwoju przestrzennego miasta, dokonanych na przełomie lat 50. i 60. minionego stulecia. Przypominamy więc, dlaczego zmieniano te plany i jakie były pierwsze tego rezultaty, które pół wieku temu widziała ówczesna młodzież. Jak ulica Sobieskiego, niczym gruba kreska, oddzieliła Zatorze od starszej części Słupska.

📢 Zgłoś swoje zwierzątko do akcji PUPIL ROKU. Jego zdjęcie może trafić na okładkę książki, a Ty możesz wygrać atrakcyjne nagrody Tworzymy wielką galerię zdjęć zwierzaków naszych Czytelników - zarówno tych miauczących, szczekających, jak i latających czy pełzających. Wszystkich tych, którzy w naszych domach i sercach zajmują wyjątkowe miejsca. Zwieńczeniem naszej akcji będzie wydanie albumu NASZE PUPILE. Na właścicieli zwierząt czekają m.in. nagrody finansowe i wyjazdy do SPA. 📢 Wypadek w Słupsku. Rowerzysta wjechał pod ciężarówkę [ZDJĘCIA] Poważny wypadek w Słupsku. Rowerzysta wyjeżdżający z drogi podporządkowanej wjechał wprost pod jadącą ulicą Portową w kierunku ulicy Bałtyckiej ciężarówkę.

📢 Nieznane zdjęcia Słupska z przedwojennych wydawnictw [FOTOGALERIA] Widoki z przedwojennego Słupska można znaleźć nie tylko na ocalonych widokówkach i kartach pocztowych. Takie zdjęcia stanowią również ilustracje książek i przewodników sprzed 1945 roku. Niektóre z nich są niemal nieznane.

📢 Atrakcje w wakacje. Co Ustka szykuje na sezon letni 2024? W tym roku ustczanie i turyści mogą liczyć na stałe punkty sezonowego programu jak Dni Morza, Dożynki Rybne czy wizyta górali. Z kalendarza wypadła FURA, czyli spektakle uliczne i Festiwal Światła, ale są nowe propozycje. Skromniejszy budżet na letnie wydatki muszą uzupełnić dobry humor, zabawa i pogoda. 📢 Jubileusz 20-lecia istnienia Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Piknik na bulwarach Dwadzieścia lat pasji i tradycji. Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku obchodzi jubileusz. W niedzielę, na słupskich bulwarach odbył się urodzinowy piknik. 📢 Słupski Marsz Równości 2024. Kolorowy pochód przeszedł głównymi ulicami miasta [ZDJĘCIA] W sobotę (15 czerwca) ok godz. 14 z mostu Grosza (kładka między Miejską Biblioteką Publiczną a Młodzieżowym Domem Kultury) przy ul. Szarych Szeregów wystartował Słupski Marsz Równości 2024. Tęczowe flagi i transparenty towarzyszyły uczestnikom. Kolorowy pochód przeszedł głównymi ulicami miasta.

📢 Rajska wyspa w Dolinie Charlotty? Brama do balijskiej wioski już wita gości [ZDJĘICA, WIDEO] Niezwykła budowla powstaje na łące w Dolinie Charlotty w Strzelinku pod Słupskiem. Będzie to indonezyjska wyspa Bali w pigułce – powstanie świątynia, teatr, restauracja, sala do ekspozycji wystaw, bungalowy z basenami, a to wszystko w otoczeniu palm i kwiatów jak w Indonezji. Już 1 lipca odbędzie się wielkie show, w którym weźmie udział kilku dziesięcioro indonezyjskich artystów.

📢 Ostatnie pożegnanie śp. Leszka Kulińskiego. Wójt gminy Kobylnica spoczął na Starym Cmentarzu w Słupsku (zdjęcia) W piątek, 14 czerwca, odbył się pogrzeb śp. Leszka Kulińskiego. Na Starym Cmentarzu w Słupsku wójta gminy Kobylnica żegnała rodzina, przyjaciele, współpracownicy, samorządowcy i mieszkańcy. 📢 Powstaje kolejny odcinek drogi ekspresowej S6 między Trójmiastem a Szczecinem. Zobaczcie postępy prac W województwie pomorskim powstaje odcinek trasy S6 pomiędzy Słupskiem a Bobrownikami. Całość powstaje w ramach drogi ekspresowej S6 pomiędzy Słupskiem a Bożepolem Wielkim, która jest jedną z najważniejszych inwestycji na Pomorzu.

📢 Budowa Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa w Łebie na ostatniej prostej [MATERIAŁ WIDEO] Budowa Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego dobiega końca. Budynek będzie gotowy na przełomie czerwca i lipca jednak pierwsi zwiedzający będą musieli poczekać do 2026 roku. Po zakończeniu budowy rozpocznie się organizacja wartej ok. 40 mln zł wystawy stałej, która potrwa cały przyszły rok. 📢 Duże zmiany dla pasażerów kolei w Słupsku. Zaczął funkcjonować dworzec tymczasowy Od poniedziałku (25 marca) podróżni w Słupsku korzystają z tymczasowego dworca kolejowego. Dotychczasowy dworzec PKP zamknięto dla pasażerów. Niedługo ruszy jego rozbiórka. 📢 Sanatorium za darmo - komu przysługuje. Te osoby mogą pojechać do uzdrowiska całkowicie za darmo (LISTA) 08.01.2024 Pobyt w sanatorium kojarzy nam się z możliwością wypoczynku i podreperowania swojego zdrowia w uzdrowisku. Do sanatorium można pojechać w Polsce w wiele miejsc. Są uzdrowiska nadmorskie takie jak Ustka czy Kołobrzeg, są uzdrowiska górskie ale i takie jak choć by Ciechocinek znany z ogromnej ilości sanatoriów i leczniczych tężni. Jak często można do takiego sanatorium pojechać? Kto może odwiedzić uzdrowisko i skorzystać z darmowych zabiegów sanatoryjnych? Sprawdziliśmy.

📢 Śmierć harcerek na jeziorze Gardno. Katastrofa, która w 1948 roku wstrząsnęła Polską Dziś, 18 lipca, mija 75 lat od tragicznego wydarzenia na jeziorze Gardno. Utonęły 22 harcerki i trzy osoby dorosłe. Był to największy dramat, jaki wydarzył się Polsce na wodach śródlądowych. 📢 Ta porcelana z PRL osiąga rekordowe ceny. Zestawy po kilkaset złotych na aukcjach i w sklepach z antykami. Szukają jej łowcy okazji 02.03.23 Moda na przedmioty z PRL wraca w wielu aspektach. Mowa tu nie tylko o trendach w modzie ale także w przedmiotach z tego co tu nie mówić, specyficznego okresu. Wśród przedmiotów cieszących się uznaniem kolekcjonerów i łowców okazji oprócz kryształów czy biżuterii znalazła się ostatnio także porcelana. Przedmioty wykonane z porcelany na aukcjach internetowych osiągają astronomiczne ceny. Które zestawy są najbardziej pożądane przez miłośników PRL?

📢 Wypadek na ulicy Szczecińskiej w Słupsku. Motocyklista w szpitalu [ZDJĘCIA] W niedzielę (10 października) około godziny 13:30 doszło do wypadku drogowego na ulicy Szczecińskiej w Słupsku. Udział w zdarzeniu brała 38-letnia kobieta kierująca samochodem osobowym marki Kia oraz 32-letni mężczyzna kierujący motocyklem. 📢 Na słupskim ringu zginął 26-letni motocyklista. Ryk silników na tej trasie to codzienność Do tragicznego wypadku doszło w środę ok. godziny 16. Mocno rozpędzony motocyklista uderzył w krawężnik ronda i - zdaniem świadków - wyleciał w powietrze. Mimo kilkudziesięciominutowej akcji reanimacyjnej, nie przeżył. Zdaniem mieszkańców pędzące ringiem motocykle to codzienność. Policja zapewnia, że kontrole są regularne, ale motocykliści dalej gnają, nie bacząc na ograniczenia. 📢 Tragiczny wypadek na słupskim ringu. Nie żyje 26-letni motocyklista Po godzinie 16 doszło do tragicznego wypadku na słupskim ringu - ul. Rejtana. 26-letni motocyklista zginął na miejscu. Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia.

📢 Wypadek z udziałem karetki koło Bydlina. Nie żyją dwie osoby W czwartek (7 maja) doszło do tragicznego wypadku na drodze krajowej numer 21 w pobliżu miejscowości Bydlino. Zginęły dwie osoby.

