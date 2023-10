Tysiąc tulipanów mocy zakwitnie wiosną w parku im. Ireny Sendlerowej w Słupsku. To zasługa młodzieży

Przez dwie godziny ponad dwudziestoosobowa grupa młodzieży najpierw wyznaczała miejsca, a następnie sadziła cebulki tulipanów. Wiosną wyrosną z nich kwiaty różnych odmian, kolorów i wielkości. Szkolna zbiórka cebulek trwała kilka tygodni. W tym czasie uczniowie zebrali ich około tysiąca.

Wszystko w ramach akcji Tulipany Mocy, która stworzona została przez Stowarzyszenie Pro Salute z Białegostoku, a na celu ma zwrócenie uwagi na dzieci zmagające się z dystrofią mięśniową Duchenne’a. To genetyczna choroba, która według szacunków dotyka jednego na pięć tysięcy chłopców. W jej wyniku dochodzi do coraz większego osłabienia i zaniku mięśni, a w konsekwencji do zagrażającej życiu niewydolności sercowo-oddechowej.

Symbolem walki z tą chorobą są nie tylko tulipany, ale również czerwone balony. One także pojawiły się na skarpie w parku im. Ireny Sendlerowej, pośród posadzonych właśnie kwiatów.