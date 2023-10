Uczniowie przemaszerowali ulicami Ustki protestując przeciwko przemocy

Wydarzenie już po raz dziewiąty zorganizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce nawiązuje do dnia 2 października – obchodów Międzynarodowego Dnia bez Przemocy. Biorą w nim udział uczniowie wraz z nauczycielami, pedagogami i katechetami usteckich szkół, władze miasta, pracownicy MOPS oraz zaproszeni goście. Podczas kampanii rozpowszechniane są ulotki dotyczące przeciwdziałania przemocy i możliwości uzyskania wsparcia.

Wszystkie dotychczasowe marsze cieszyły się dużym zainteresowaniem oraz sporą liczbą uczestników. Także w tym roku uczniowie wszystkich szkół podstawowych oraz średniej manifestowali potrzebę budowania świata bez przemocy i agresji. Świata, w którym chcą dorastać, uczyć się i rozwijać. Celem kampanii jest zwrócenie uwagi ludzi na prawo do godności i szacunku każdego człowieka, na tworzenie świata bez przemocy.

W piątek uczniowie zebrali się przed ratuszem. Powitał ich burmistrz Jacek Maniszewski i Anna Pilecka-Sawczuk, kierownik MOPS w Ustce.

- Drodzy młodzi przyjaciele, wasza obecność na tym marszu jest niezwykle ważna, bo pokazuje, że młodzież w Ustce ma ogromną moc i determinację, aby zmieniać świat na lepszy – powiedziała Anna Pilecka-Sawczuk. - Przemoc jest problemem, który nie tylko zagraża naszemu bezpieczeństwu, ale także narusza nasze wartości i marzenia. Każdy akt przemocy jest utratą szansy na rozkwit waszych talentów i aspiracji. Dlatego dzisiaj razem mówimy „stop przemocy". Niezależnie od tego, czy to jest przemoc w szkole, na ulicy, czy w internecie, nie możemy tolerować żadnej formy przemocy. Ale nasza rola nie kończy się na protestach, czy marszach. Zachęcam was do aktywnego działania. Rozmawiajcie o przemocy w waszych szkołach i rodzinach, promujcie kulturę szacunku i empatii. Wspierajcie rówieśników, którzy mogą doświadczać przemocy, i nie bójcie się zgłaszać nieprawidłowości. Wasza młodzieńcza energia, twórcze pomysły i zdolność do mobilizacji innych mogą naprawdę zmienić świat na lepsze. Niech ten marsz będzie początkiem waszej determinacji do budowania społeczeństwa wolnego od przemocy. Pamiętajcie, że każdy ma wpływ i wasza młodość może być siłą dobra i pozytywnych zmian. Dziękuję, że jesteście tutaj i że jesteście gotowi stawić czoła temu wyzwaniu. Razem możemy zrobić naprawdę wiele.

Uczniowie przemaszerowali ulicami Ustki na Promenadę Nadmorską z okrzykami "stop przemocy", niosąc hasła nawołujące do jej zaprzestania. Marsz zakończył się przed ratuszem, gdzie uczestnicy otrzymali słodki poczęstunek.