Uderzył policjanta. 24-latkowi ze Słupska grożą trzy lata więzienia.

W ubiegłym tygodniu jeden z policjantów pełniących na co dzień służbę w Referacie Patrolowo – Interwencyjnym Komisariatu Policji II w Słupsku, będąc w czasie wolnym od służby, zauważył wewnątrz jednego ze sklepów agresywnego mężczyznę.

- Funkcjonariusz rozpoznał go, jako osobę wobec której wielokrotnie podejmował różnego rodzaju interwencje, wszedł do środka i poprosił 24-latka, aby z uwagi na swoje nieeleganckie i agresywne zachowanie w stosunku do pracowników sklepu, jak najszybciej go opuścił - wyjaśnia Jakub Bagiński, oficer prasowy słupskiej policji. - Mieszkaniec Słupska zlekceważył prośby mundurowego „na wolnym”, podszedł do niego i uderzył go w twarz , a następnie wyszedł ze sklepu. Funkcjonariusz poszedł za nim, poinformował agresora, że jest policjantem i wylegitymował się. 24-latek zareagował na to jeszcze większą agresją. Obrażał funkcjonariusza, a wypowiadając w jego kierunku wulgarne słowa, machał rękami i kopał policjanta, który starał się stłumić jego agresję. Mundurowy o zaistniałym zdarzeniu poinformował dyżurnego, który na miejsce skierował patrol będący w służbie. Przyjazd policjantów spowodował kolejne nasilenie agresji. 24-latek kopał umundurowanych policjantów i wyzywał ich, jednak po chwili został obezwładniony, zatrzymany i doprowadzony do jednostki policji.