UKS,,Sparta" Sycewice tuż za podium w Międzynarodowym Turnieju piłkarskim Deyna Cup

- Drużyna UKS Sparta Sycewice miała okazję by wziąć udział w świetnie zorganizowanym turnieju w silnej obsadzie i, co bardzo istotne, że był on poświęcony wybitnemu przed laty słynnemu piłkarzowi, pochodzącemu ze Starogardu legendarnemu Kazimierzowi Deynie - mówi trener Hendryk. - Zebraliśmy wiele dodatkowych doświadczeń i kontaktów. Chłopcy jak na Spartan przystało grali ambitnie a do tego zebrali wiele pochwał za duże umiejętności piłkarskie i dobrą grę. Na pewno bardzo doceniam i jestem zadowolony z opiniami trenerów dużych Akademii Piłkarskich, którzy wnikliwie obserwowali grę młodych piłkarzy Sparty - dodaje trener spartan.

- Szczególnie jestem zadowolony z bardzo pozytywnych opinii z którymi się spotkałem, bo też dla mnie jest to wyróżnienie i mojej pracy z dziećmi, sztabu trenerskiego Borussi Menchengdbad. Niemieccy trenerzy będą z nami w kontakcie, gdyż bardzo spodobała się gra niektórych naszych piłkarzy z Zosią Harmacińską na czele.