Umowy na projekt fundamentów dla morskich farm wiatrowych na Bałtyku

Morskie farmy wiatrowe Bałtyk II i Bałtyk III, o łącznej mocy 1440 MW, będą znajdować się w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego, w odległości od 22 do 37 km od linii brzegowej na północny wschód od Ustki. Po zakontraktowaniu dostawców wszystkich elementów konstrukcyjnych i uzyskaniu niezbędnych pozwoleń, rozpocznie się faza ich realizacji.

– Budowa i uruchomienie naszych farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim zbliżają się wielkimi krokami. Podpisany kontrakt to kolejny dowód na zaawansowanie projektów, które wspólnie rozwijamy. Nasze projekty na morzu to jedne z największych farm wiatrowych, jakie powstają w tej części Europy. Tylko projekty Bałtyk II i Bałtyk III zasilą zieloną energią ponad dwa miliony gospodarstw domowych – mówi Jerzy Zań, Prezes Zarządu Polenergia S.A.

Rambøll to wywodząca się z Danii międzynarodowa grupa doradczo-inżynieryjno-projektowa z długoletnim doświadczeniem w obszarze morskich farm wiatrowych. Umowy z Equinor i Polenergią stanowią podstawę świadczenia przez Rambøll usług inżynieryjnych dla 100 monopali morskich farm wiatrowych Bałtyk II i III i obowiązywać będą przez cały okres budowy obu farm.

- To kolejny kamień milowy dla naszych projektów morskich farm wiatrowych, które już w 2027 roku mają dostarczać zieloną energię z odnawialnych źródeł do polskiej sieci energetycznej. Nasze farmy wiatrowe, jako jedne z pierwszych na Morzu Bałtyckim, istotnie przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Polski. Cieszymy się, że możemy aktywnie uczestniczyć w transformacji energetycznej naszego kraju - mówi Michał Jerzy Kołodziejczyk, prezes Zarządu Equinor w Polsce.

Pierwsza energia z farm wiatrowych Bałtyk II i III ma popłynąć do sieci w 2027 roku. Komercyjny etap ich użytkowania zaplanowano od 2028 roku. W kolejnej fazie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, Equinor i Polenergia rozwijają projekt Bałtyk I o mocy do 1560 MW, który będzie oddalony od brzegu o około 80 km.