Uśmiech dziecka wynagradza wszystko! Poszukiwane są rodziny zastępcze

Przy tej okazji, w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku uroczyście otwarto nowe miejsce spotkań o nazwie Centrum Zacisze, dedykowane rodzinnej pieczy zastępczej z powiatu słupskiego.

- Tutaj będą odbywały się spotkania z rodzinami biologicznymi dla dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej, warsztaty dla mniejszych grup rodziców zastępczych, szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz warsztaty usamodzielniające dla starszych wychowanków pieczy zastępczej – mówi Urszula Dąbrowska, dyrektor PCPR w Słupsku i dodaje: - Odebranie z rodziny biologicznej nie jest decyzją ostateczną. Jeżeli rodzice wykazują wolę, muszą pracować nad tym, aby zacząć lepiej funkcjonować. To miejsce ma sprzyjać temu, aby dzieci mogły wracać do rodziców biologicznych. W ostatnich latach bardzo mało dzieci wraca do biologicznych rodziców, to jest zaledwie kilkoro dzieci w roku. Niestety rodzice często nie wykazują żadnej woli ani chęci współpracy. My jednak dajemy im taką możliwość. Staraliśmy się stworzyć miejsce bezpieczne, przypominające domowe warunki. Spotkania odbywają się w obecności psychologa lub koordynatora pieczy zastępczej, który pomaga też w nawiązywaniu więzi z dzieckiem i obserwuje, jak ta relacja się układa.