Usteccy seniorzy świętowali. Orkiestra, zabawa, biesiada, konkursy i występy

- Szanowni seniorzy, dziś jest taki dzień, kiedy możemy zapomnieć o wszelkich troskach, bólach stawów, problemach z pamięcią i po prostu cieszyć się życiem! - tymi słowami powitała seniorów Anna Pilecka-Sawczuk, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce. - To czas, aby podkreślić, że wiek to tylko liczba, a wy, nasi seniorzy, dajecie nam doskonały przykład, jak czerpać radość z każdego dnia. Wasza mądrość i doświadczenie czynią wasze święto wyjątkowym, więc przygotujcie się na dawkę uśmiechu i radości. Dzisiaj jest czas, abyście poczuli się jak gwiazdy - nasi seniorzy VIP. Macie zasłużone miejsce na czerwonym dywanie życia. I niech ta czerwona ścieżka będzie wyłożona uśmiechem, zabawą i pysznym jedzeniem. Chcemy, abyście czuli się docenieni i ważni każdego dnia, nie tylko w Dniu Seniora. Dziękujemy wam za waszą ciężką pracę, troskę i oddanie, które przez lata poświęciliście swoim bliskim. Czy nie jest niesamowite, że możemy uczyć od was? Z jednej strony macie historie, które sięgają daleko w przeszłość, a z drugiej - jesteście gotowi na nowe wyzwania! Niech dzisiejszy dzień będzie pełen uśmiechu tańca i radosnych chwil. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Seniora! Żyjcie pełnią życia, jak tylko potraficie. I cieszcie się każdą chwilą!